- Account Has Been Suspended - نأسف لتوقف الخدمة عزيزى العميل نأسف لتوقف الخدمة من قبل شركة أى سفن لاحد الاسباب التالية

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1- عدم سداد المستحقات المالية الخاصة بالخدمة المقدمة .

2- استهلاك موارد السيرفر بشكل عالى .

3- رفع ملفات خبيثة على موقعك .

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فضلا من صاحب الموقع التواصل معنا على مركز خدمة عملاء اى سفن لمتابعة اعادة تشغيل الخدمة مجددا