اى سفن لخدمات الويب المتكاملة
- Account Has Been Suspended - نأسف لتوقف الخدمة
عزيزى العميل نأسف لتوقف الخدمة من قبل شركة أى سفن لاحد الاسباب التالية
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1- عدم سداد المستحقات المالية الخاصة بالخدمة المقدمة .
2- استهلاك موارد السيرفر بشكل عالى .
3- رفع ملفات خبيثة على موقعك .
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فضلا من صاحب الموقع التواصل معنا على مركز خدمة عملاء اى سفن لمتابعة اعادة تشغيل الخدمة مجددا
أى سفن لخدمات الويب المتكاملة ... 10 سنوات من الخبرة
للمبيعات والخدمات الاخرى : شات مباشر
واتس اب على رقم : 00201159594260 		ذا كان لديك أي استفسار يرجى عدم التردد في مراسلتنا .
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