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1- عدم سداد المستحقات المالية الخاصة بالخدمة المقدمة .
2- استهلاك موارد السيرفر بشكل عالى .
3- رفع ملفات خبيثة على موقعك .
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فضلا من صاحب الموقع التواصل معنا على مركز خدمة عملاء اى سفن لمتابعة اعادة تشغيل الخدمة مجددا
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أى سفن لخدمات الويب المتكاملة ... 10 سنوات من الخبرة
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